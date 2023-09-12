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Москва
Хотелось бы жить по принципу песни "мы" дайте танк, но график 5/2 так не считает.
Москва
Профиль пользователя kvintolap
О себе
Хотелось бы жить по принципу песни "мы" дайте танк, но график 5/2 так не считает.
В поисках друзей/подруг. Буду рада знакомству!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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