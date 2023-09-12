⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя kvintolap

фото пользователя kvintolap

О себе

Хотелось бы жить по принципу песни "мы" дайте танк, но график 5/2 так не считает.
В поисках друзей/подруг. Буду рада знакомству!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Bicycle32
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Olgaaa99

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам