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Москва
Профиль пользователя Kuzman

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Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → активный отдых
Собрать классную компанию🍀

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
маленькое фото пользователя Olgaonalisa
Москва → Другое
Прогуляться в центре, выпить кофе.
маленькое фото пользователя Dinaasd
Москва → Другое
Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘
маленькое фото пользователя Tush
Москва → Другое
Знакомиться и практиковать английский :)
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