Москва
Профиль пользователя Kuskong
О себе
Видеоигры, дискорд, прогулки, мемы и общение
Профиль обновлён 25 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Общение онлайн)
Москва → Другое
Пообщаться:)
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Почиллить в дискорде и поиграть Jackbox
Москва → Другое
Хорошего дня🤍
Москва → Другое
ищу новых людей в стаю дискорд 🐺🤝🏻🐺
Москва → Другое
ну ка в тг кто хочет пообщаться
Москва → Другое
Посидим в Дисе, поиграем в игры и пообщаемся
Москва → Другое
Поиграть в MLBB
Москва → Другое
пройдём испытание в бравл старсе
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