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Москва
Москва
Профиль пользователя Kurt
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Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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