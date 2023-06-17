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Москва
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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Съездить в Карелию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя CaptainXenia

Москва → активный отдых

На веревочный парк в Фили

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Julia6

Москва → активный отдых

Прокатимся на великах или самокатах

Откликнулись 4 участника

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