Приветикиෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ Меня зовут Саша! Учусь на художника,мастера-преподователя,на третьем курсе) Сейчас пытаюсь разработать свой стиль в рисовании. Обожаю розовый цвет,вещи с куроми и приятных людей,хехе Очень люблю слушать и смотреть остатки питерской тусовки(Кузьма,Власов,Приятный Ильдар,СМН,ДК) Начала следить за творчеством Славы КПСС,так же люблю ЛСП. Я довольна яркая личность (так говорят большинство моих знакомых) Надеюсь найти приятных в общении людей Всем позитивных вибраций…⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ

Профиль обновлён 19 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться

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