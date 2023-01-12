Москва
Профиль пользователя Kuromi
О себе
Приветикиෆ╹ .̮ ╹ෆ Меня зовут Саша!
Учусь на художника,мастера-преподователя,на третьем курсе)
Сейчас пытаюсь разработать свой стиль в рисовании.
Обожаю розовый цвет,вещи с куроми и приятных людей,хехе
Очень люблю слушать и смотреть остатки питерской тусовки(Кузьма,Власов,Приятный Ильдар,СМН,ДК)
Начала следить за творчеством Славы КПСС,так же люблю ЛСП.
Я довольна яркая личность (так говорят большинство моих знакомых)
Надеюсь найти приятных в общении людей
Всем позитивных вибраций…ᘛ⁐̤ᕐᐷ
Профиль обновлён 19 июля 2023 г.
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