Москва
Профиль пользователя Kumeii
О себе
Много читаю, в основном Кинга, Лавкрафт тоже хорош
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Алматы → Другое
Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира
Санкт-Петербург → Другое
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Москва → Другое
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Москва → Другое
Посоветуйте детективный сериал
Ставрополь → Другое
Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези
Москва → Другое
Ищу партнёра для аргентинского танго
Санкт-Петербург → Другое
Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги
Кёльн → Другое
Рада буду общению! Покидаемся музыкой или литературой друг в друга;)
Москва → Другое
Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note
Санкт-Петербург → Другое
Ищу собеседника и друга)
Краснодар → Другое
Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.
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