Много читаю, в основном Кинга, Лавкрафт тоже хорош

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги

☣️ Токсичность 📺 Политика

Краснодар → Другое Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

Москва → Другое Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note

Кёльн → Другое Рада буду общению! Покидаемся музыкой или литературой друг в друга;)

Ставрополь → Другое Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

Алматы → Другое Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.