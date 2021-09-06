Москва
Профиль пользователя Kumeii

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О себе

Много читаю, в основном Кинга, Лавкрафт тоже хорош

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Для вселенского и всеобъемлющего сна

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Harumi
Алматы → Другое

Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

маленькое фото пользователя Alina92
Москва → Другое

Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

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Москва → Другое

Посоветуйте детективный сериал

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Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

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Ищу партнёра для аргентинского танго

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Санкт-Петербург → Другое

Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги

маленькое фото пользователя Julianne
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Рада буду общению! Покидаемся музыкой или литературой друг в друга;)

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Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note

маленькое фото пользователя Lana96
Санкт-Петербург → Другое

Ищу собеседника и друга)

маленькое фото пользователя Kennis
Краснодар → Другое

Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

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