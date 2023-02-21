Москва

Профиль пользователя Kuma

О себе Учусь на международных отношениях, люблю спорт, кондитерское искусство и изучение иностранных языков

Открыта ко всему новому 🌙

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