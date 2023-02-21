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Москва
Учусь на международных отношениях, люблю спорт, кондитерское искусство и изучение иностранных языков
Москва
Профиль пользователя Kuma
О себе
Учусь на международных отношениях, люблю спорт, кондитерское искусство и изучение иностранных языков
Открыта ко всему новому 🌙
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
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