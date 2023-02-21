⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве

Москва
Профиль пользователя Kuma

фото пользователя Kuma

О себе

Учусь на международных отношениях, люблю спорт, кондитерское искусство и изучение иностранных языков
Открыта ко всему новому 🌙

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sophi_I

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сегодня на каток ?

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Annatheboo

Москва → прогуляться, перекусить

найти приятные знакомства и хорошо провести время!

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Solnechnaya
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Evil
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Bicycle32
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Tina_Blok
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя Artem_kras

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам