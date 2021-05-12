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Москва
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О себе

Занимаюсь в зале, зимой катаю на сноуборде, коньках, летом на велосипеде, роликах. Интересен бизнес, психология. Учусь на нефтяника, модель. Ищу целеустремленных, интересных подруг (компанию подруг) дабы расширить свой круг знакомств. В поиске заряженных на бизнес девчонок(парней партнеров) для совместного старта. В поиске фотографов и видеографов для съемок. Только за офлайн общение

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию
Хочу собрать компанию для игры в волейбол

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое
Найти подруг. 💛
маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое
Найти подругу
маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое
Найти подругу🙃
маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼‍♀️
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