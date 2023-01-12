Москва
Профиль пользователя Kucing_kecil
О себе
Люблю исследовать этот мир.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Москва → Другое
Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького
Москва → Другое
Прогуляться , перекусить
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с прекрасным человеком
Москва → Другое
Требуется soulmate
Москва → Другое
Прогуляться вечером где-нибудь в парке
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку
Москва → Другое
Покататься на лонгборде / серфскейте
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