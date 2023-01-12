Москва
Профиль пользователя Kucing_kecil

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О себе

Люблю исследовать этот мир.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу познакомиться с очаровательной леди

Москва → прогуляться, перекусить

А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Go_talk
Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Завести близких друзей✨

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Elisea
Москва → Другое

Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

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Москва → Другое

Прогуляться , перекусить

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Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с прекрасным человеком

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Москва → Другое

Требуется soulmate

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Прогуляться вечером где-нибудь в парке

маленькое фото пользователя Arincha
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Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

Покататься на лонгборде / серфскейте

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