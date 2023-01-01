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Москва
Москва
Профиль пользователя Kuba
О себе
Много чем интересуюсь, много чем занимался в своей жизни. Нравятся люди владеющие иностранными языками, сам свободно говорю на Кастильском. Могу прогуляться или посетить интересное событие. Выберу хорошее место для трапезы или сам очень вкусно и полезно накормлю. Из спорта тяжёлая атлетика, единоборства, без фанатизма, переодическое чтение литературы разных жанров и категорий, изредка посещаю музеи, театры, выставки. Предпочитаю общаться с людьми у которых присутствует интеллект и не лишены любого цвета юмора, в свободное время можно придумать всё что угодно, много работаю и интересуюсь развитием в сфере ИТ.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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