О себе

Много чем интересуюсь, много чем занимался в своей жизни. Нравятся люди владеющие иностранными языками, сам свободно говорю на Кастильском. Могу прогуляться или посетить интересное событие. Выберу хорошее место для трапезы или сам очень вкусно и полезно накормлю. Из спорта тяжёлая атлетика, единоборства, без фанатизма, переодическое чтение литературы разных жанров и категорий, изредка посещаю музеи, театры, выставки. Предпочитаю общаться с людьми у которых присутствует интеллект и не лишены любого цвета юмора, в свободное время можно придумать всё что угодно, много работаю и интересуюсь развитием в сфере ИТ.