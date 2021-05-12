Москва
Профиль пользователя Ksys

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О себе

Обожаю музыку в любых её проявлениях🌞
Люблю изучать и пробовать что-то новое, готова общаться на любые темы🌞

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей

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📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.