Москва
Профиль пользователя Ksuyh

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О себе

Очень люблю кино во всех его проявлениях

Увлекаюсь психологией в классическом её понимание (не психосоматика, не астрология тарология и тп)

У меня РПП и я научилась с этим жить)

Есть собака, и в целом люблю животных

Профессионально (как мне кажется) оцениваю заведения общепита Москвы и не только

Пью в меру, я за ночьные прогулки в выходные по барам
Даже за караоке

Нравится посещать музеи и выставки, но в меру)

Есть личный блог в тг https://t.me/deshoviedramu

Люблю слушать про путешествия, стараюсь и сама путешевствовать)

Шарю в мемах, но не шарю за молодёжный сленг)

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу погулять по Чертаново

Минск → прогуляться, перекусить

Еду в Минск, буду рада погулять по достопримечательностям города)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя TatyanaL
Москва → Другое

Ищу компанию толстеньких, чтобы стать компанией не толстеньких.

маленькое фото пользователя DaryaArt
Минск → Другое

Кто хочет на арт-пикник?

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