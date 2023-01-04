Очень люблю кино во всех его проявлениях Увлекаюсь психологией в классическом её понимание (не психосоматика, не астрология тарология и тп) У меня РПП и я научилась с этим жить) Есть собака, и в целом люблю животных Профессионально (как мне кажется) оцениваю заведения общепита Москвы и не только Пью в меру, я за ночьные прогулки в выходные по барам Даже за караоке Нравится посещать музеи и выставки, но в меру) Есть личный блог в тг https://t.me/deshoviedramu Люблю слушать про путешествия, стараюсь и сама путешевствовать) Шарю в мемах, но не шарю за молодёжный сленг)

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Минск → прогуляться, перекусить Еду в Минск, буду рада погулять по достопримечательностям города)

Минск → Другое Кто хочет на арт-пикник?

Москва → Другое Ищу компанию толстеньких, чтобы стать компанией не толстеньких.

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

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