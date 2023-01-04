Москва
Профиль пользователя Ksuyh
О себе
Очень люблю кино во всех его проявлениях
Увлекаюсь психологией в классическом её понимание (не психосоматика, не астрология тарология и тп)
У меня РПП и я научилась с этим жить)
Есть собака, и в целом люблю животных
Профессионально (как мне кажется) оцениваю заведения общепита Москвы и не только
Пью в меру, я за ночьные прогулки в выходные по барам
Даже за караоке
Нравится посещать музеи и выставки, но в меру)
Есть личный блог в тг https://t.me/deshoviedramu
Люблю слушать про путешествия, стараюсь и сама путешевствовать)
Шарю в мемах, но не шарю за молодёжный сленг)
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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