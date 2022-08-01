Москва
Профиль пользователя Ksuuuu19

фото пользователя Ksuuuu19

О себе

Очень люблю пошутить, поговорить, увлекаюсь Хип хором и джаз фанком, и хочу найти подругу такую долбанутую как и я

Профиль обновлён 17 февраля 2023 г.

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