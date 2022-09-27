Москва
Профиль пользователя Ksusha_pic

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О себе

Хочу классно провести время! Кофе за завтрак, вино на ужин 🥂 можно наоборот 😅

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Спеть дуэтом Shallow в караоке!

Участие в других событиях

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Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)

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Посетить необычный бар с очень вкусными коктейлями☺️

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