Москва
Профиль пользователя Ksusha12
О себе
Недавно переехала в Москву, подруг тут нет
Хотелось бы найти подружайку для общения, совместного времяпрепровождения
Есть собачка Бигль с которой ежедневно гуляю, она очень дружелюбная поэтому подходит для совместных игр с другими животными
Люблю собираться дома для просмотра различных фильмов и обсуждения всех тем 😅
Люблю рилсы и мемчики разного жанра (поэтому весь директ будет в репостах)😂
Так же обожаю общение в телеграмме «кружочками» 🐱
Так же редко, но метко люблю тусоваться и покурить кальян
Есть муж, поэтому могу выслушивать про ваши отношения 😂Или так же собираться парами
Профиль обновлён 22 июля 2023 г.
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