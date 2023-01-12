Москва
Профиль пользователя Ksusha12

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О себе

Недавно переехала в Москву, подруг тут нет
Хотелось бы найти подружайку для общения, совместного времяпрепровождения
Есть собачка Бигль с которой ежедневно гуляю, она очень дружелюбная поэтому подходит для совместных игр с другими животными
Люблю собираться дома для просмотра различных фильмов и обсуждения всех тем 😅
Люблю рилсы и мемчики разного жанра (поэтому весь директ будет в репостах)😂
Так же обожаю общение в телеграмме «кружочками» 🐱
Так же редко, но метко люблю тусоваться и покурить кальян
Есть муж, поэтому могу выслушивать про ваши отношения 😂Или так же собираться парами

Профиль обновлён 22 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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