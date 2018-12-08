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Москва
Профиль пользователя Ksuha.love

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О себе

Мне 19 учусь на бухгалтера, иногда подрабатываю, живу одна, люблю животных, увлекаюсь ботаникой и анатомией, часто хожу по кафе, не пью, не курю.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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