Москва
Профиль пользователя Ksu_ksusha
О себе
🌸Работаю на тв,читаю, слушаю музыку
Профиль обновлён 2 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Москва → Другое
Поговорить на тему продвижения инстаграм, reels
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