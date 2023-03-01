Москва
Профиль пользователя Ksu_ksusha

фото пользователя Ksu_ksusha
фото #2 пользователя Ksu_ksusha

О себе

🌸Работаю на тв,читаю, слушаю музыку

Профиль обновлён 2 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг/у

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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Хочу найти подругу👯‍♀️

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Сходить на прогулку покататься на велосипедах

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дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Eli_grf
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Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

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Поговорить на тему продвижения инстаграм, reels

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