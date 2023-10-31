Москва
Профиль пользователя ksu_ksu

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О себе

Весь последний год задавалась вопросом, а как искать друзей, когда тебе 23, а не 15? Как взрослые это делают, подскажите, пожалуйста, ну🤣 А потом дошло - с неба на меня подружка-кукушка не свалится, для новых социальных связей нужно что-то сделать😅 И вот я здесь🫣
Всегда верю людям и в людей🫶🏻
Хочется теплой дружбы

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

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События пользователя

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прогуляться по Москве и отлично провести время

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