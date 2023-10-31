Москва
Профиль пользователя ksu_ksu
О себе
Весь последний год задавалась вопросом, а как искать друзей, когда тебе 23, а не 15? Как взрослые это делают, подскажите, пожалуйста, ну🤣 А потом дошло - с неба на меня подружка-кукушка не свалится, для новых социальных связей нужно что-то сделать😅 И вот я здесь🫣
Всегда верю людям и в людей🫶🏻
Хочется теплой дружбы
Профиль обновлён 6 июня 2023 г.
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События пользователя
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Найти новых друзей
Ищу подруг
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Ищу подруг🐣
Ищу подруг , новые знакомства
Ищу подругу🤞🏽
Ищу подруг❣️
Провести приятно вечер субботы за бокалом вина
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