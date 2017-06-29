Москва
Профиль пользователя Ksu22

фото пользователя Ksu22
фото #2 пользователя Ksu22
фото #3 пользователя Ksu22
фото #4 пользователя Ksu22
фото #5 пользователя Ksu22
фото #6 пользователя Ksu22
фото #7 пользователя Ksu22
фото #8 пользователя Ksu22

О себе

Занимаюсь спортом, люблю кино , музеи, квесты, прогулки.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим в музей "точка G" :)

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя Rambo356
Москва → Другое

На выставку, погулять

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Полюбоваться парком Хуамин

маленькое фото пользователя Irinasokol
Москва → Другое

А из Люберец есть кто?

маленькое фото пользователя Vladimir_11
Москва → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Сходить в антикафе

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Создавать или тусить

маленькое фото пользователя Eugene.Lookos
Москва → Другое

Выпить кофе

маленькое фото пользователя Rozi
Москва → Другое

сходить на творческий МК 27го или 30го

маленькое фото пользователя Minfey
Москва → Другое

Сходить в клуб

маленькое фото пользователя Vladimir_11
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Фестиваль «Горизонт»/др. интересное мероприятие.

маленькое фото пользователя Polar
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить)

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Хочу прогуляться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.