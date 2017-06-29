Москва
Профиль пользователя Ksu22
О себе
Занимаюсь спортом, люблю кино , музеи, квесты, прогулки.
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
А из Люберец есть кто?
Москва → Другое
Поиграть в настолки
Москва → Другое
Сходить в антикафе
Москва → Другое
Создавать или тусить
Москва → Другое
Выпить кофе
Москва → Другое
сходить на творческий МК 27го или 30го
Москва → Другое
Сходить в клуб
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Фестиваль «Горизонт»/др. интересное мероприятие.
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить)
Москва → Другое
Хочу прогуляться
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