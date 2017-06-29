Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

Москва → Другое сходить на творческий МК 27го или 30го

Москва → Другое А из Люберец есть кто?

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.