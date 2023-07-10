Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Москва → пообщаться Расскажите , какой смотрели фильм , и понравился ли вам он?)

Москва → Другое Ищу единомышленников съездить в заброшеную больницу в Хотьково

Москва → Другое Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

Москва → Другое найти человека с которым буду смотреть аниме

Москва → Другое Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.