Москва
Профиль пользователя KSI_O
О себе
😄 🥰 чтение , пешие прогулки, просмотров фильмов , болтовня, видеоигры , животные 😅 яблочный пирог , лаванда
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
найти человека с которым буду смотреть аниме
Москва → Другое
Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)
Москва → Другое
Ищу единомышленников съездить в заброшеную больницу в Хотьково
Барнаул → Другое
Ищу подруг
Сочи → Другое
Жизненная ситуация
Москва → Другое
Пообщаться, погулять по городу)
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