Москва
Профиль пользователя KSI_O

фото пользователя KSI_O

О себе

😄 🥰 чтение , пешие прогулки, просмотров фильмов , болтовня, видеоигры , животные 😅 яблочный пирог , лаванда

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → пообщаться

Расскажите , какой смотрели фильм , и понравился ли вам он?)

Москва → пообщаться

Кто любит Дорамы про зомби?)

Москва → пообщаться

Обсудить фильмы , книги, игры

Москва → пообщаться

Болтушки))

Москва → пообщаться

Погода осенняя , а настроение летнее 😅

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя bormashalmi
Москва → Другое

найти человека с которым буду смотреть аниме

маленькое фото пользователя Avilina
Москва → Другое

Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

маленькое фото пользователя Tvinsis
Москва → Другое

Ищу единомышленников съездить в заброшеную больницу в Хотьково

маленькое фото пользователя Liriya
Барнаул → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Dimmka
Сочи → Другое

Жизненная ситуация

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Пообщаться, погулять по городу)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.