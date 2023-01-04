Ищу козявочек, с которыми можно пообщаться на АБСОЛЮТНО разные темы. В приоритете, бабоньки, пообсуждать, что этот мир давно прогнил, бывшие пиРАДасы🥹ну и про котиков, собачек тоже можно))0) Попить певкааа🫶🏻 Погулять, понять, что работа зае*ала и вообще везде «круговое наеБАЛово»😂😂 Ну и помериться - кто слушает Инстасамку, а кто Король и Шут 😉😉 Буду рада новым знакомствам, к встречам готова 24/7☺️☺️ пс. кроме работы 🤢🤮

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.