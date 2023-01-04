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Москва
Профиль пользователя KsGrigoreva1609

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О себе

Ищу козявочек, с которыми можно пообщаться на АБСОЛЮТНО разные темы. В приоритете, бабоньки, пообсуждать, что этот мир давно прогнил, бывшие пиРАДасы🥹ну и про котиков, собачек тоже можно))0) Попить певкааа🫶🏻 Погулять, понять, что работа зае*ала и вообще везде «круговое наеБАЛово»😂😂 Ну и помериться - кто слушает Инстасамку, а кто Король и Шут 😉😉 Буду рада новым знакомствам, к встречам готова 24/7☺️☺️ пс. кроме работы 🤢🤮

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа ✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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