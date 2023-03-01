Работаю в хорошей компании, параллельно развиваюсь в сфере маркетплейсов. Люблю гулять в парках. Недавно записалась на курсы по вокалу, пою всегда и везде. Люблю поболтать и посмеяться от души. Раз в год летаю отдыхать на море. Можете составить компанию (5*). Сама с дальнего востока.

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр ✈️ Путешествия

🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро

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