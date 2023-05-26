Я Ксюша, мне 32 Люблю кино, все жанры, кроме ужасов, смотрю на ютубе разборы фильмов, люблю обсуждать актеров, игру и режиссуру Учу английский язык, когда-то учила французский Есть кот, люблю животных Радуюсь мелочам и люблю гулять в новых местах) Хочется просто человеческого наболтаться и смеяться))

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🏫 Учеба

Москва → Другое Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.