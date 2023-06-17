⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя KseniyaO

фото пользователя KseniyaO

О себе

Ищу классных людей для общения, встреч, прогулок по Москве 🙌🧚‍♀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Уютный чат для общения и встреч в Москве 😊

маленькое фото пользователя Daria19039
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Alenochka92
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt

Москва → пообщаться

Простое, лёгкое общение на любые темы)

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vanya1408

Киров → пообщаться

Давайте поболтаем о кино, играх, музыке, мемах. О чем угодно в общем

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Pelmenchick
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Hebert.Di
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя novaknovak

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам