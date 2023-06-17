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Москва
Москва
Профиль пользователя KseniyaO
О себе
Ищу классных людей для общения, встреч, прогулок по Москве 🙌🧚♀️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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