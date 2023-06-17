Ищу классных людей для общения, встреч, прогулок по Москве 🙌🧚‍♀️

Была в сети на прошлой неделе

Уютный чат для общения и встреч в Москве 😊

Давайте поболтаем о кино, играх, музыке, мемах. О чем угодно в общем

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

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