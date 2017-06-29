Москва
Профиль пользователя Kseniya95

фото пользователя Kseniya95

О себе

Погулять и пообщаться 🙂💕

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять и попить винишка🍷

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Jjfgofy
Москва → Другое

Девочки,кто хочет сегодня покушать или погулять?🫶🏼

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