Москва
Профиль пользователя KseNikA

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О себе

Дипломат по образованию и по жизни.
Живу в Москве 5 лет.
Люблю читать (Достоевский, Гессе, Чехов, Довлатов, Кинг - мой топ 5 тотемных писателей на сегодняшний день😄)
Ни дня без музыки. Слушаю всё, но рок в приоритете. Играю на фортепиано. Хочу освоить барабанную установку.
Много хожу пешком, люблю кататься на велосипеде.
Изучаю английский, немецкий и китайский языки.
Интересуюсь фотографией, видеосъёмкой, монтажом и графическим дизайном.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти новых друзей

Участие в других событиях

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Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

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Москва → Другое

На выставку, погулять

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Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

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Москва → Другое

В парк на пикник с настолками на выходных

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Москва → Другое

Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

Москва → Другое

Погулять по Москве

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Москва → Другое

Найти друзей, в новом для меня городе)

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Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥

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Танцевать в рок баре!

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