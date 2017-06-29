Москва
Профиль пользователя KseNikA
О себе
Дипломат по образованию и по жизни.
Живу в Москве 5 лет.
Люблю читать (Достоевский, Гессе, Чехов, Довлатов, Кинг - мой топ 5 тотемных писателей на сегодняшний день😄)
Ни дня без музыки. Слушаю всё, но рок в приоритете. Играю на фортепиано. Хочу освоить барабанную установку.
Много хожу пешком, люблю кататься на велосипеде.
Изучаю английский, немецкий и китайский языки.
Интересуюсь фотографией, видеосъёмкой, монтажом и графическим дизайном.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
На выставку, погулять
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
В парк на пикник с настолками на выходных
Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.
Погулять по Москве
Найти друзей, в новом для меня городе)
Го в друзья
Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥
попить кофе
Танцевать в рок баре!
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