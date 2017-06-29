Дипломат по образованию и по жизни. Живу в Москве 5 лет. Люблю читать (Достоевский, Гессе, Чехов, Довлатов, Кинг - мой топ 5 тотемных писателей на сегодняшний день😄) Ни дня без музыки. Слушаю всё, но рок в приоритете. Играю на фортепиано. Хочу освоить барабанную установку. Много хожу пешком, люблю кататься на велосипеде. Изучаю английский, немецкий и китайский языки. Интересуюсь фотографией, видеосъёмкой, монтажом и графическим дизайном.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → Другое Найти друзей, в новом для меня городе)

Москва → Другое Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

Москва → Другое В парк на пикник с настолками на выходных

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

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