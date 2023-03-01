Москва
Профиль пользователя KseniaV
О себе
Занимаюсь наукой : хочу и буду на защищать диссер
Люблю путешествовать по России и изучать историю разных регионов
В людях ценю открытость и предприимчивость
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🏢 Работа
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Москва → Другое
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Балашиха → Другое
Ищу подругу для общения
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Пойдём на салют!
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