Москва
Профиль пользователя KseniaV

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О себе

Занимаюсь наукой : хочу и буду на защищать диссер
Люблю путешествовать по России и изучать историю разных регионов
В людях ценю открытость и предприимчивость

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🏢 Работа

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

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Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

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Пообщаться, подружиться

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Пойдём на салют!

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