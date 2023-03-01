Занимаюсь наукой : хочу и буду на защищать диссер Люблю путешествовать по России и изучать историю разных регионов В людях ценю открытость и предприимчивость

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🏢 Работа

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ✝️ Религия

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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