О себе

Работаю в сфере IT, люблю активный отдых, фриданс, зож и все что с этим связано. Йога и практики, баня, фитотерапия, психология). Открыта миру и новому опыту, нравится вкусно и глубоко общаться с людьми. Поэтому немного гедонист 🙂Также люблю котиков, это важно 😽