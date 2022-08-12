Москва
Профиль пользователя KseniaSh
О себе
Работаю в сфере IT, люблю активный отдых, фриданс, зож и все что с этим связано. Йога и практики, баня, фитотерапия, психология). Открыта миру и новому опыту, нравится вкусно и глубоко общаться с людьми. Поэтому немного гедонист 🙂Также люблю котиков, это важно 😽
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
За душевное и открытое общение 😊
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Ищу знакомства, новых друзей после переезда
Найти подруг
Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте
Найти друзей, для совместных мероприятий.
Мини-путешествие одного дня по области
В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.
Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.
Ищу подруг 28-36 лет 🌸
Покататься на лонгборде / серфскейте
Пойти погулять, сходить в бар. Поплавать на сапборде. Найди подругу🤗
Поболтать о жизни, о работе, об отношениях
Идём со мной на джаз, на крышу!!
Позавтракать, попить кофе и непринужденно поболтать в районе Ходынки.
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