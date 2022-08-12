Москва
Профиль пользователя KseniaSh

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О себе

Работаю в сфере IT, люблю активный отдых, фриданс, зож и все что с этим связано. Йога и практики, баня, фитотерапия, психология). Открыта миру и новому опыту, нравится вкусно и глубоко общаться с людьми. Поэтому немного гедонист 🙂Также люблю котиков, это важно 😽

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на сапах, съездить на озеро, просто погулять)

Москва → прогуляться, перекусить

Китай Город, встретиться в выходной

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

маленькое фото пользователя Roman_II
Москва → Другое

Ищу знакомства, новых друзей после переезда

маленькое фото пользователя Elizaveta467
Москва → Другое

Найти подруг

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

маленькое фото пользователя Natali_13
Москва → Другое

Найти друзей, для совместных мероприятий.

маленькое фото пользователя Ol_Lyol
Москва → Другое

Мини-путешествие одного дня по области

маленькое фото пользователя Merilin89
Москва → Другое

В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.

маленькое фото пользователя Sailor
Москва → Другое

Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

маленькое фото пользователя Ekaterina_s
Москва → Другое

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

Покататься на лонгборде / серфскейте

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Пойти погулять, сходить в бар. Поплавать на сапборде. Найди подругу🤗

маленькое фото пользователя prof1983
Москва → Другое

Поболтать о жизни, о работе, об отношениях

маленькое фото пользователя Viktoria7
Москва → Другое

Идём со мной на джаз, на крышу!!

маленькое фото пользователя Vldmr
Москва → Другое

Позавтракать, попить кофе и непринужденно поболтать в районе Ходынки.

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