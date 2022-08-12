24 года. Люблю книги, кофе и юриспруденцию. 📖 В поиске душевных, искренних и добрых людей, с которыми можно поговорить обо всем. 🌻

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.