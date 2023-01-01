О себе

Люблю и пофилософствовать, и поржать над Паниным. Очень НЕ люблю слишком простых, поверхностных людей. Мне важно, чтобы было интересно. С характером, но вроде как добрая (так говорят 😂) в браке/не в браке- я хз, если честно. Есть дочь 5 лет. Ищу интересных людей, дабы пополнить ими свой круг общения