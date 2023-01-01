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Москва
Профиль пользователя Ksenialex

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О себе

Люблю и пофилософствовать, и поржать над Паниным. Очень НЕ люблю слишком простых, поверхностных людей. Мне важно, чтобы было интересно. С характером, но вроде как добрая (так говорят 😂) в браке/не в браке- я хз, если честно. Есть дочь 5 лет. Ищу интересных людей, дабы пополнить ими свой круг общения

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь
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