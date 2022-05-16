Москва
Профиль пользователя Ksenia_air

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О себе

Люблю море 🌊, познавать себя и расти вместе с тобой и с любовью в сердце 💓
в душе 🌈
в воздухе 💓

Профиль обновлён 27 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

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