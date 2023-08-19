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Москва
Профиль пользователя Ksenia_94

фото пользователя Ksenia_94

О себе

Люблю музыку, в последнее время это рэп и электронная. Также создаю музыкальные композиции. Люблю рисовать, особенно простым карандашом. Люблю находить полезные советы которые помогают в жизни, а также делится ими.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан
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