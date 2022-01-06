Москва
Профиль пользователя ksenia.21
О себе
По характеру я довольно спокойна, все стараюсь решить мирным способом.
Очень люблю собирать большими компаниями.
Увлекаюсь сериалами, музыкой, книгами.
Люблю животных.
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
События пользователя
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