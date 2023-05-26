- Много работаю в нескольких сферах: дистрибьюция и реклама. В ближайшее время добавится продюсирование) Ценю людей,которые вовлечены в то,что делают,развиваются и не стоят на месте. -Предпочитаю читать книги из которых можно извлечь много интересной информации. Романы и тд-не моё) хотя тоже читала,когда-то -По музыке - deep house,американский рэп (в приоритете) -Бегаю по утрам,занимаюсь фитнесом(большой спортивный опыт(футбол,бокс,волейбол,легкая атлетика) -За белое сухое🥂😉,но не фанат клубов и тусовок в них до утра,больше откликается домашние посиделки/кафе/отдых за городом -Очень ценю своё время/тайм-менеджмент

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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