О себе

Меня зовут Ксения, мне 19 лет, я из Москвы. Работаю IT рекрутером, учусь на тестировщика. Увлекаюсь макияжем, литературой. Курю кальян, люблю фильмы Тима Бёртона, сериалы Netflix, парфюмерию и животных🫶🏻.

Относительно музыки - проще спросить, что я не слушаю 🙉.

Ищу друзей для совместного времяпрепровождения. Буду рада сходить в красивое кафе, кальянную, кино, бар, клуб или на концерт интересного исполнителя.



Не ищу отношений❌