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Москва
Профиль пользователя Ksenia1408

фото пользователя Ksenia1408

О себе

Меня зовут Ксения, мне 19 лет, я из Москвы. Работаю IT рекрутером, учусь на тестировщика. Увлекаюсь макияжем, литературой. Курю кальян, люблю фильмы Тима Бёртона, сериалы Netflix, парфюмерию и животных🫶🏻.
Относительно музыки - проще спросить, что я не слушаю 🙉.
Ищу друзей для совместного времяпрепровождения. Буду рада сходить в красивое кафе, кальянную, кино, бар, клуб или на концерт интересного исполнителя.

Не ищу отношений❌

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Концерт ANIKV в Москве.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя Keity

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим поужинать или выпить кофе?

Откликнулся 21 участник

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