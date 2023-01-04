Москва
Профиль пользователя Ksenia04

фото пользователя Ksenia04
фото #2 пользователя Ksenia04

О себе

Графический дизайнер и иллюстратор:)
Люблю читать, классическую музыку ( хотя я любую музыку обожаю :)) Только ЗА погулять, выпить кофе ( или хорошее красное вино), пообщаться на или о английском языке ))

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить кофе)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

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