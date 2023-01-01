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Москва
Профиль пользователя Ksenia01

фото пользователя Ksenia01

О себе

Привет 😃 меня зовут Ксюша , я из Москвы . Ищу подругу для общения , дружбы , интересного время провождения . У меня есть парень , С ПАРНЯМИ НЕ ЗНАКОМЛЮСЬ !!!

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться , перекусить

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маленькое фото пользователя wisheta
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Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Кто нибудь желает сходить в кальяную ? Подружиться ?🌷

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маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Tatiyana_Go
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Diana_caxxap

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную / потанцевать / стенд ап. За любой движ , в общем 😄😊

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Cara_delevingne

Москва → прогуляться, перекусить

Чтобы дома не сидеть не скучать😞

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Stacy

Москва → собрать компанию

Приглашаем в книжный клуб 📖

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Polinarium

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг,пообщаться немного в сети,а дальше встретится 💕

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nikysia

Москва → прогуляться, перекусить

Очень хочу попробовать вкусного краба , но не знаю с кем и где 🙈

Откликнулись 4 участника

анонимный пользователь

Москва → пообщаться

пообщаться про отношения поныть друг дружке дать советик🥺🥺🥺🥺

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Katimat

Москва → другое

Покурить кальян

Откликнулись 3 участника

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