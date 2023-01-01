О себе

Музыкант. Вообще сильно зациклен на музыке, обожаю Куок’а Вову.

Если не знаете как начать диалог - скидывайте топ 3 исполнителей в плейлисте - так и разговоримся.



Люблю прогулки, как бесполезные, так и походы в кафе, в интересные места.



Есть два пленочных фотоаппарата, люблю фотографировать людей (НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, ТОЛЬКО ЛЮБИТЕЛЬ), поэтому, если хочешь сфоткаться на зенит или мыльницу - я только за!