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Москва
Профиль пользователя Kruspp

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О себе

Музыкант. Вообще сильно зациклен на музыке, обожаю Куок’а Вову.
Если не знаете как начать диалог - скидывайте топ 3 исполнителей в плейлисте - так и разговоримся.

Люблю прогулки, как бесполезные, так и походы в кафе, в интересные места.

Есть два пленочных фотоаппарата, люблю фотографировать людей (НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, ТОЛЬКО ЛЮБИТЕЛЬ), поэтому, если хочешь сфоткаться на зенит или мыльницу - я только за!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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