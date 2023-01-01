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Москва
Музыкант. Вообще сильно зациклен на музыке, обожаю Куок’а Вову.
Москва
Профиль пользователя Kruspp
О себе
Музыкант. Вообще сильно зациклен на музыке, обожаю Куок’а Вову.
Если не знаете как начать диалог - скидывайте топ 3 исполнителей в плейлисте - так и разговоримся.
Люблю прогулки, как бесполезные, так и походы в кафе, в интересные места.
Есть два пленочных фотоаппарата, люблю фотографировать людей (НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, ТОЛЬКО ЛЮБИТЕЛЬ), поэтому, если хочешь сфоткаться на зенит или мыльницу - я только за!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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