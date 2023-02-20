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Москва
Профиль пользователя Kroshengold

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О себе

Люблю бег, читать, узнавать новое, бывать в интересных местах и вообще любую движуху, интересные глубокие разговоры по душам, но могу поддержать беседу практически на любую тему
Спокойный отдых и тусовки 👍 - по настроению
Увлекаюсь саморазвитием, коучингом и психологией
Занимаюсь трейдингом и инвестициями
Рисую
В людях ценю искренность, жизнелюбие и эмпатию
Познакомлюсь с интересными людьми со схожими ценностями

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🏢 Работа🪐 Астрология / таро

Не нравится:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

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