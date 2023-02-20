О себе

Люблю бег, читать, узнавать новое, бывать в интересных местах и вообще любую движуху, интересные глубокие разговоры по душам, но могу поддержать беседу практически на любую тему

Спокойный отдых и тусовки 👍 - по настроению

Увлекаюсь саморазвитием, коучингом и психологией

Занимаюсь трейдингом и инвестициями

Рисую

В людях ценю искренность, жизнелюбие и эмпатию

Познакомлюсь с интересными людьми со схожими ценностями