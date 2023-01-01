⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя KrOleg

фото пользователя KrOleg

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры💩 Шутки про говно

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Подпивасная беседа о чем угодно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pelmenchick

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу активных ребят для совместного времяпровождения 💕

Откликнулось 12 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Mashka95
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Julia_Via

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам