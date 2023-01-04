Москва
Профиль пользователя Kroh

фото пользователя Kroh
фото #2 пользователя Kroh

О себе

Мне 24 года
Я за любой движ

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Пойдёмте поиграем волейбол или покурим кальян на смотровой

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя MissBinn
Москва → Другое

Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.