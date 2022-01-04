Москва
Профиль пользователя Kristinser
О себе
Хотелось бы познакомиться с подходящими мне по духу с людьми. Ищу дружбу. Люблю ходить на мероприятия, выставки, фестивали, стэдап, люблю настольные игры(но мало играла в них), так же люблю фотографироваться и фотографировать. Из увлечений сейчас пытаюсь понять шитье) Буду рада общению)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
создать женское комьюнити!
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Хотелось бы найти классных подружек
Хочу найти подруг!
хочется простого человеческого
Хочу найти девчонок
Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок
Пойдем в театр?
ищу подружку!)
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