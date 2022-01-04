Москва
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О себе

Хотелось бы познакомиться с подходящими мне по духу с людьми. Ищу дружбу. Люблю ходить на мероприятия, выставки, фестивали, стэдап, люблю настольные игры(но мало играла в них), так же люблю фотографироваться и фотографировать. Из увлечений сейчас пытаюсь понять шитье) Буду рада общению)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

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Москва → Другое

хочется простого человеческого

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Хочу найти девчонок

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Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок

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Пойдем в театр?

маленькое фото пользователя pvictoryy
Москва → Другое

ищу подружку!)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.