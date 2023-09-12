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Москва
Профиль пользователя KristinaS

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О себе

Люблю пешие прогулки, а также прогулки на велосипеде на природе, начинающий роллер. 😊

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь
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