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Москва
Москва
Профиль пользователя KristinaS
О себе
Люблю пешие прогулки, а также прогулки на велосипеде на природе, начинающий роллер. 😊
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры
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