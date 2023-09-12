Москва

Профиль пользователя KristinaS

О себе Люблю пешие прогулки, а также прогулки на велосипеде на природе, начинающий роллер. 😊

Была в сети на прошлой неделе

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