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Москва
Раненная душа. Огонь в сердце. Люблю мир и все вокруг. Вижу в людях всегда хорошее до последнего, потом огорчаюсь. Хочу быть счастливой..
Москва
Профиль пользователя KristinaRicci
О себе
Раненная душа. Огонь в сердце. Люблю мир и все вокруг. Вижу в людях всегда хорошее до последнего, потом огорчаюсь. Хочу быть счастливой..
Безумно творческий человек.. Ищу себя .. Хочу познать мир 🌏и людей и научиться любить себя в первую☝️ очередь.. Открытое сердце. Юрист но.. Не юрист
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность
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