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Москва
Профиль пользователя KristinaRicci

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О себе

Раненная душа. Огонь в сердце. Люблю мир и все вокруг. Вижу в людях всегда хорошее до последнего, потом огорчаюсь. Хочу быть счастливой..
Безумно творческий человек.. Ищу себя .. Хочу познать мир 🌏и людей и научиться любить себя в первую☝️ очередь.. Открытое сердце. Юрист но.. Не юрист

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно

События пользователя

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Сходить на шоу под дождём 6 октября в Москве

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Мудрость, адекватный человек, хочу почувствовать себя девушкой

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создать чат для блогеров

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Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

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А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?

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Событие удалено

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