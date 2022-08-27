Москва
Профиль пользователя Kristinae

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Профиль обновлён 25 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти подружек)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sandraello
Калининград → Другое

можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми

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