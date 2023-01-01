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Москва
Мне 27 лет. По знаку ♐️
Москва
Профиль пользователя Kristina_ti
О себе
Мне 27 лет. По знаку ♐️
Добрая и позитивная
В Москве снимаю квартиру, работаю, учусь. Все по классике)
Очень хочу найти настоящих подруг.
Добрых и интересных по духу.
Буду рада знакомству, пиши 💕
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения
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