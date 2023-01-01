О себе

Мне 27 лет. По знаку ♐️

Добрая и позитивная

В Москве снимаю квартиру, работаю, учусь. Все по классике)

Очень хочу найти настоящих подруг.

Добрых и интересных по духу.

Буду рада знакомству, пиши 💕