⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Kristina_ss

фото пользователя Kristina_ss

О себе

Танцую и преподаю танцы :) Ещё учусь, изучаю бизнес индустрию, психологию
Привлекает все, что связано с таро, матрицами итд:)
Инст: @snake_snakke

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя borodin21171

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам