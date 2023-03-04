Москва

Профиль пользователя Kristina_ss

О себе Танцую и преподаю танцы :) Ещё учусь, изучаю бизнес индустрию, психологию

Привлекает все, что связано с таро, матрицами итд:)

Инст: @snake_snakke

Была в сети на прошлой неделе

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