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Москва
Танцую и преподаю танцы :) Ещё учусь, изучаю бизнес индустрию, психологию
Москва
Профиль пользователя Kristina_ss
О себе
Танцую и преподаю танцы :) Ещё учусь, изучаю бизнес индустрию, психологию
Привлекает все, что связано с таро, матрицами итд:)
Инст: @snake_snakke
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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