Москва
Профиль пользователя KRISTINA_M
О себе
Занимаюсь танцами (танцую бачату, парную и соло)
Люблю психотерапию, получаю второе образование.
Люблю всё, что связано с водой. Купаться, загорать, катаюсь на сапах.
Люблю и общение и личное пространство, всё в меру.
Не люблю обсуждения, осуждения и сплетни.
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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