Москва
Профиль пользователя Kristina278

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О себе

Обожаю клубы, алкоголь и всё такое

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 📚 Книги

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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