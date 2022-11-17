⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Kristi777

фото пользователя Kristi777
фото #2 пользователя Kristi777
фото #3 пользователя Kristi777
фото #4 пользователя Kristi777
фото #5 пользователя Kristi777
фото #6 пользователя Kristi777
фото #7 пользователя Kristi777
фото #8 пользователя Kristi777

О себе

Занимаюсь спортом теннис большим волейбол баскетбол плавание хожу на фитнес

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📚 Книги 📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое
Найти подружек
маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck
Москва → Другое
Знакомство для дружбы или отношений
маленькое фото пользователя Administrator
Минск → Другое
Кушац и пить пиво
маленькое фото пользователя Julia22n
Минск → Другое
Ищу подругу, чтобы вместе провести время
маленькое фото пользователя Kirillwantawalk
Москва → Другое
Прогулки в свободное время
маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое
Сходить в кальянную 💨🤍✨
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.